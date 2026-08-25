Bimba morta per difterite a Palermo, i genitori denunciano tre ospedali

Passano al contrattacco i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni morta giovedì scorso per difterite a Palermo, dopo essere stati indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo. Manuela Maggio ed Emauele Bartolotta hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela, attraverso l’avvocato Luigi Marrandino del foro di Napoli Nord, ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto: si tratta dell’ospedale Cervello, del Civico e dell’ospedale dei Bambini.

I genitori hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municinò, specialista in Medicina legale, igiene e prevenzione. Il consulente parteciperà all’autopsia, in programma domani al policlinico di Palermo. Nei confronti della copia il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale.