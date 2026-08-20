Palermo, bimba di 4 anni muore di difterite: non era vaccinata

Una bambina di 4 anni è morta questa notte all’ospedale Civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola, figlia di genitori no vax, non era stata vaccinata subito dopo la nascita per volontà dei genitori. Da quanto hanno detto ai medici erano convinti che l’autismo di un cugino fosse dipeso dal vaccino trivalente.

La piccola è arrivata in gravi condizioni sabato all’ospedale Cervello di Palermo, è stata intubata e, viste le condizioni in continuo peggioramento, è stata portata in terapia intensiva all’ospedale dei Bambini. Da lì i medici hanno tentato in ogni modo di salvarla, anche provando un disperato tentativo: trasferirla in cardiochirurgia per attaccarla alla macchina per la circolazione extra corporea (Ecmo).

La malattia

La difterite – come precisa il ministero della Salute – è una malattia infettiva acuta, potenzialmente fatale, a notifica obbligatoria, causata da ceppi appartenenti alla specie Corynebacterium diphtheriae produttori di tossina. Rara nei paesi industrializzati, endemica in altre zone del mondo, in Italia dal 2000 sono cinque i casi segnalati.