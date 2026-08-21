Maltempo al Nord, frane e allagamenti. Blackout in Toscana – La diretta

Il Centro-Nord dell’Italia nella morsa del maltempo. Piogge, temporali e raffiche di vento stanno interessando parte del Paese mettendo in pausa l’estate e le temperature estreme che ci hanno accompagnato in questi mesi. Precipitazioni soprattutto in Lombardia, Toscana, Liguria e Trentino.
Punti chiave
- Campania, allerta gialla per temporali dalle 14
- Firenze, danni a verde pubblico e segnaletica stradale
- Nel Pisano tetti scoperchiati e alberi caduti, ferito un vigile del fuoco
- Nel Grossetano 50 interventi dei vigili del fuoco, anche 2 incendi
- Allerta gialla per temporali a Venezia
- Piogge intense su tutta la Liguria, fino alle 15 allerta arancione
- Frane e allagamenti, mille interventi dei vigili fuoco al Nord e in Toscana
- Terminata evacuazione del campeggio nella Bergamasca
- Temporali sulla Lombardia, oltre 200 interventi dei vigili del fuoco
- Giani: "Vasto sistema temporalesco si avvicina alla Toscana"
La Protezione civile della Campania ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo valida dalle ore 14 di oggi, venerdì 21 agosto, fino alle 14 di domani, sabato 22 agosto.L’allerta sarà in vigore sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 5 (Tusciano e Alto Sele).
Nelle zone interessate si prevedono isolati rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. I fenomeni temporaleschi potranno essere caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento, fulmini e caduta di rami o alberi che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.
L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale evidenzia un rischio idrogeologico con possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali con possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, possibili cadute di massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.
La Protezione civile della Campania raccomanda “alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile”.
Il maltempo e le raffiche di vento che stanotte hanno colpito la città di Firenze hanno fatto registrare alcuni danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. Tra gli interventi della centrale operativa della polizia municipale sono stati segnalati anche alcuni rami caduti, tutti senza provocare feriti.
Un grosso ramo è caduto su alcune auto in sosta in via Boccaccio e un altro in viale Matteotti, anche in questo caso su alcuni mezzi parcheggiati. Per le forti raffiche di vento sono stati necessari interventi anche per sistemare la segnaletica stradale spostata, soprattutto in prossimità dei cantieri di viale Lavagnini, piazza Beccaria, Lungarno Colombo e ponte Nencioni.
Sul fronte delle precipitazioni, i dati aggiornati alle 10.05 indicano un cumulato nelle ultime 24 ore di 24,3 millimetri alla stazione Firenze Università; alle 10 risultano 23,1 millimetri all’Orto Botanico e 19,3 al Giardino di Boboli. Nell’ultima ora le piogge sono state molto deboli o assenti: 0,2 millimetri a Firenze Università e nessuna precipitazione nelle altre due stazioni. Per quanto riguarda il vento, ieri sono state registrate raffiche massime di oltre 44 km/h a Firenze Università e oltre 59 km/h al Giardino di Boboli, entrambe alle 22.30.
Alle 10 di oggi le raffiche risultavano invece di 9 km/h a Firenze Università e 8,28 km/h a Boboli. L’amministrazione comunale ricorda che è ancora in vigore l’allerta arancione fino alle 18 di oggi e, comunque, fino al termine dell’emergenza. Resta quindi valida l’ordinanza firmata dalla sindaca Sara Funaro che prevede la chiusura di parchi e giardini ad accesso regolamentato, lo stop alle ciclopiste fluviali in riva d’Arno e la sospensione della fermata Cascine della tramvia T1. Chiusi anche i cimiteri comunali.
Nel Pisano, a causa dell’ondata di Maltempo sono 53 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e altri 29 quelli ancora in attesa. Tra le principali criticità si registrano tre tetti scoperchiati nel comune di Pontedera e numerose cadute di alberi.
A Calambrone, in particolare, un albero è caduto su alcuni automezzi in via dei Giacinti, all’altezza del civico 6, rendendo temporaneamente non raggiungibile una Rsa. Disagi anche sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno, dove la caduta di rami sulla carreggiata ha provocato la chiusura della strada per circa 20 minuti.Per fronteggiare l’emergenza sono impegnate sette squadre dei vigili del fuoco, supportate da personale arrivato dai comandi di Arezzo e Grosseto.
Sul posto sono inoltre operative un’autoscala proveniente da Empoli e un’autogru inviata da Livorno. Le attività vengono svolte anche in collaborazione con una squadra della Protezione civile del Comune di Pisa.Nel corso degli interventi si è verificato anche un incidente che ha coinvolto un vigile del fuoco, rimasto traumatizzato a seguito di una caduta dall’alto. Il soccorritore è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e la valutazione delle condizioni.
Sono stati complessivamente 50 gli interventi dei vigili del fuoco per il Maltempo nel Grossetano, con ventinove vigili impegnati e dodici mezzi, ai quali si sono aggiunti la squadra del distaccamento di Orbetello, con due mezzi, e due autobotti provenienti da Grosseto. Le squadre sono intervenute soprattutto per alberi abbattuti o pericolanti, danni e tegole pericolanti sui tetti, oltre che per problemi a strutture e impianti elettrici provocati dal Maltempo.Numerose le segnalazioni relative a guasti a quadri elettrici, tralicci e linee elettriche.
In alcuni casi sono stati osservati scintillamenti e fiammate. I vigili del fuoco hanno operato per la messa in sicurezza delle aree, in collaborazione con i tecnici degli enti gestori. Tra gli interventi più rilevanti quello effettuato a Grosseto, in via Minghetti, dove un incendio si è sviluppato all’interno della cucina di un appartamento. Le squadre sono riuscite a contenere ed estinguere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita.
Un altro incendio ha interessato un capannone agricolo in località Sterpeti, nel comune di Magliano in Toscana. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nello spegnimento delle fiamme e nella successiva messa in sicurezza dell’area. Al momento non risultano coinvolte altre strutture.Particolarmente significativo l’intervento in località Stiacciole, a Grosseto, dove una tromba d’aria ha provocato il distacco del tetto di un edificio. Le squadre sono al lavoro dalle prime ore della notte per rimuovere tegole rotte e parti della copertura ancora pericolanti e mettere in sicurezza la struttura. Al termine delle operazioni sarà predisposta una copertura provvisoria per limitare il rischio di infiltrazioni d’acqua.
Allerta gialla per temporali per la giornata di oggi a Venezia. Lo comunica il Servizio Protezione Civile del Comune. Viste le previsioni meteorologiche, che indicano per la giornata di venerdì 21 agosto un’instabilità diffusa con rovesci e temporali, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per la giornata di oggi l’allerta gialla per il rischio temporali.
Oltre 15 millimetri di pioggia in 5 minuti a Levanto poco dopo le 8 di questa mattina, 65.6 millimetri in un’ora a Montoggio all’alba, con 25mila i fulmini registrati dalla mezzanotte, a fronte degli oltre 132.500 della giornata di ieri: il fronte principale della perturbazione, con temporali, grandine, colpi di vento e fulmini, sta attraversando la Liguria da ponente a levante con piogge intense e diffuse su tutto il territorio e picchi veloci in alcune aree.
Al momento celle temporalesche stanno interessando il savonese e lo spezzino. Non vengono segnalati particolari criticità, sotto i livelli di guardia anche i principali fiumi e torrenti, che non registrano incrementi significativi. Il presidente della Regione Marco Bucci sta seguendo la situazione in costante contatto con l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, che si trova nella Sala operativa della Protezione civile, aperta per tutta la durata dell’allerta meteo.
“Al momento il fronte principale della perturbazione si sta spostando rapidamente da ponente verso levante – spiega l’assessore – questo evita le cumulate significative che invece abbiamo registrato nella giornata di ieri, in particolare nel Tigullio con oltre 200 millimetri nelle 24 ore a Chiavari. Questa zona rimane quella maggiormente attenzionata. Pochi minuti fa è arrivata in sala operativa la segnalazione di alberi caduti sulle alture di Sestri Levante, in frazione San Bernardo Costa Rossa, dove stanno operando i Vigili del fuoco.
Continueremo a monitorare l’andamento della perturbazione fino al primo pomeriggio quando dovrebbe spostarsi verso la Toscana. Significativo il dato relativo alle fulminazioni che rivelano l’energia in campo e la portata dei temporali in atto. Per questo rinnovo l’invito alla prudenza rivolto a tutti i cittadini”, conclude Giampedrone. Permane fino alle 15 l’allerta arancione sul centro e levante ligure, gialla sul ponente: nelle prossime ore verrà diffuso un aggiornamento dei livelli di allerta.
L’ondata di Maltempo che ha colpito da ieri il Nord e parte del Centro Italia ha provocato frane, allagamenti e danni strutturali. Sono 1.000 gli interventi fatti dai vigili del fuoco. La situazione più critica si è registrata in Lombardia, dove sono state condotte oltre 400 operazioni di soccorso.
Tra le emergenze più rilevanti, l’evacuazione nella tarda sera di 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, nel bergamasco, minacciato a monte da una frana incombente e a valle dall’innalzamento del livello di un torrente: nella notte è stata liberata con escavatori una delle strade di accesso alla struttura ricettiva consentendo alle squadre di portare al sicuro tutte le persone. A Rino di Sonico, nel bresciano, due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Val Rabbia, già precedentemente chiuso al traffico a scopo precauzionale.
Evacuate per precauzione 81 persone: 57 sul lato di Rino di Sonico e 24 sul lato di Garda. A valle di Sonico, il fiume Oglio ha invaso parte dell’abitato di Malonno, sul posto stanno operando i GOS (Gruppi Operativi Speciali) dei vigili del fuoco, con mezzi movimento terra, nel tentativo di arginare e contenere le acque del fiume. Nella clip il sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco sulle aree colpite dal Maltempo nel bresciano.
Per fronteggiare il gran numero di interventi, il dispositivo regionale lombardo è stato potenziato con il richiamo di oltre 60 vigili del fuoco.Anche altre regioni sono state colpite dal Maltempo: in Piemonte effettuati oltre 260 interventi per allegamenti e danni alle coperture di alcuni edifici, concentrati soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli; in Toscana le squadre hanno portato a termine più di 200 operazioni, in particolare tra Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa, con un centinaio di richieste ancora da evadere per alberi caduti e allagamenti; in Liguria le precipitazioni hanno richiesto oltre 160 interventi nelle province di Genova e La Spezia, potenziato il dispositivo di soccorso con squadre locali e rinforzi giunti dalla Toscana per supportare le operazioni di soccorso.
Sono terminate senza particolari criticità le operazioni di evacuazione del campeggio a Isola di Fondra, nella Bergamasca, che nella serata di ieri aveva interessato circa 250 persone, a causa di un movimento franoso nella parte superiore dell’area e dell’esondazione di un torrente nella parte inferiore dovuta alle piogge che si sono abbattute sulla zona.Sul posto hanno operato diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da vari Comandi della regione, con il supporto del Reparto Volo Lombardia.
Sono oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco che stanno intervendo dalla serata di ieri nelle diverse aree della Lombardia interessate dal Maltempo. Mentre ancora sono in corso temporali, in particolare anche su Milano, la zona allo stato attuale la situazione risulta complessivamente migliorata rispetto alla serata di ieri sera, mentre proseguono le attività di messa in sicurezza e ripristino nelle zone maggiormente colpite.
Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco in Val Camonica nelle aree di Sonico, Rino di Sonico, Malonno e Vione, interessate da frane, colate detritiche ed esondazioni. Particolarmente colpita la zona della Val Rabbia, dove una colata detritica ha provocato la distruzione del ponte di Rino di Sonico e l’accumulo di ingenti quantità di materiale. Sul territorio restano operativi i GOS – Gruppi Operativi Speciali dei Vigili del Fuoco, impegnati con mezzi movimento terra nella rimozione di fango, massi e detriti e nelle attività necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Nelle scorse ore il Maltempo ha interessato anche il Comasco, in particolare Domaso, dove l’esondazione di un torrente ha coinvolto la viabilità lungo la SS340 Regina, e la provincia di Sondrio, dove si sono registrate criticità a seguito dell’esondazione del bacino dei Forni e il crollo di un ponte pedonale.
“Il vasto sistema temporalesco sta per avvicinarsi alla Toscana. Nelle prossime tre ore il sistema si sposterà verso est raggiungendo l’arcipelago, la costa centro-settentrionale e le aree di nord ovest. Attesi rovesci e forti raffiche di vento localmente superiori a 110 km/h. Nelle successive tre ore spostamento del fronte temporalesco verso le zone interne”. Lo comunica sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani, che invita alla massima attenzione e prudenza, ricordando che è in vigore l’allerta arancione e che il sistema di Protezione civile regionale è pienamente operativo.
Una colata di fango e detriti alta due metri si è riversata a valle di malga Bedole, in val Genova, a causa della forte ondata di Maltempo che ha investito il Trentino. Il Rio Gabbiolo si è ingrossato, esondando. Non si registrano persone e mezzi coinvolti anche perché, in considerazione delle previsioni meteo, la strada era stata chiusa al transito anche pedonale.
Sul posto stanno operando il Servizio bacini montani della Provincia, i vigili del fuoco volontari del distretto delle Giudicarie e il personale del Parco naturale Adamello Brenta. Il transito lungo la strada rimarrà vietato fino al termine dei lavori di sgombero del materiale, anche in funzione dell’evoluzione della situazione meteorologica. La Protezione civile del Trentino infatti ha emesso ieri un avviso di allerta per rischio temporali e fenomeni idrogeologici, valido su tutto il territorio provinciale fino alla mezzanotte di oggi.
Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi per affrontare le criticità causate dai forti temporali e ripristinare circa seimila utenze elettriche, di cui oltre duemila in provincia di Pistoia. Lo comunica sui social il presidente della Regione Eugenio Giani, ringraziando “il sistema regionale di Protezione civile, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, volontarie, volontari e tutte le persone al lavoro”.
Il consorzio LaMMa, intanto, traccia un primo bilancio del Maltempo che si è abbattuto sulla regione, in attesa del secondo fronte temporalesco atteso questa mattina e che desta ulteriore preoccupazione. Dalle 11 alle 23 di ieri, giovedì 20 agosto, il LaMMa fa sapere che sono stati registrati in Toscana oltre 23000 fulmini, di cui più di 8000 caduti tra le 21 e le 23. In 12 ore cumulati fino a 60-70 mm sulle province di Massa Carrara, Lucca e Grosseto, 40-50 mm su senese, pisano e livornese.
Per quanto riguarda il vento, sono state registrate raffiche fino a 106 km/h sulla costa pisana, 103 km/h in provincia di Firenze, 93 km/h alla Gorgona, 92 km/h a Viareggio e 86 km/h nell’aretino. Proprio a causa delle forti raffiche di vento sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per caduta di alberi e grossi rami. A Viareggio (Lucca), in via Zanardelli, un albero è caduto sulle auto in sosta ma non ci sono feriti.
A Empoli (Firenze) un grosso albero è caduto sulla Ss 67 Tosco Romagnola, anche in questo caso senza causare danni alle persone. Lungo la strada di grande circolazione Firenze-Pisa-Livorno sono stati segnalati disagi, nel tratto Empolese e fra Pontedera e Ponsacco in direzione mare per la forte pioggia e il vento e per la presenza di rami sulla carreggiata. A Pescia (Pistoia) è crollato parte del muro dello stadio. A Pisa interventi dei vigili del fuoco per oggetti pericolanti, intonaci e tegole. Al momento nessun problema per i fiumi che sono tutti nei limiti.