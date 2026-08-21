Maltempo, evacuato campeggio nella bergamasca minacciato da frana e innalzamento torrente

L’ondata di maltempo che ha colpito da ieri il Nord e parte del Centro Italia ha provocato frane, allagamenti e danni strutturali. Sono 1.000 gli interventi fatti dai vigili del fuoco. La situazione più critica si è registrata in Lombardia, dove sono state condotte oltre 400 operazioni di soccorso. Tra le emergenze più rilevanti, l’evacuazione nella tarda sera di 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, nel bergamasco, minacciato a monte da una frana incombente e a valle dall’innalzamento del livello di un torrente: nella notte è stata liberata con escavatori una delle strade di accesso alla struttura ricettiva consentendo alle squadre di portare al sicuro tutte le persone.