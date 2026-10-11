Serie A, Lecce-Bologna 1-2: la risolve Enem

Il Bologna si prende la sua prima vittoria stagionale conquistando tre punti pesanti al ‘Via del Mare’ sul campo del Lecce. La formazione di Palladino, nella sesta giornata di Serie A, si impone per 2-1 grazie alle reti di Orsolini ed Enem.
A sbloccare il risultato è l’attaccante rossoblu al 17′, con una conclusione in acrobazia su assist di Cambiaghi. Al 64′ pareggio leccese con Fatah, ma i rossoblu rispondono subito al 75′ con Enem ancora su assist di Cambiaghi. La squadra di Palladino si porta a 5 punti, mentre il Lecce resta fermo a 6 punti.