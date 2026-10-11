Serie A, Lazio-Monza 3-1: biancocelesti in vetta con l’Inter

La Lazio non ha nessuna intenzione di fermarsi e fa sul serio. Nella sesta giornata di Serie A continua la marcia della squadra di Gattuso, che supera all’Olimpico per 3-1 il Monza e aggancia l’Inter in vetta alla classifica. Biancocelesti da record (mai avevano ottenuto cinque vittorie nelle prime sei partite) e per i quali ora non è vietato sognare in grande.

Aggressiva e in fiducia grazie a questo inizio positivo di campionato, la Lazio si porta subito in vantaggio con Tavares al 3′ (con un forte tiro dalla media distanza sotto la traversa) e va al raddoppio con Isaksen al 23′ (su assist di Noslin infila il portiere con il pallone nell’angolino basso). Al 35′ è anche in superiorità numerica per l’espulsione di Lucchesi, che però i biancocelesti non riescono a sfruttare. Il Monza infatti nella ripresa reagisce e riapre subito il match con Goglichidze di testa su calcio d’angolo. I lombardi prendono coraggio e mettono in difficoltà i biancocelesti, che rischiano di essere raggiunti (salvataggio di Mandas su Mota) e solo all’88’ cacciano via i fantasmi con la rete di Pinamonti, che garantisce alla propria squadra il mantenimento della vetta della classifica a 16 punti in compagnia dell’Inter, portandosi a +2 dalla Roma dopo il pareggio giallorosso in casa del Como. Il Monza di Juric subisce il quarto ko stagionale e resta a 4 lunghezze.