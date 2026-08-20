Maltempo in arrivo: allerta arancione a Milano, gialla in 8 regioni

Previste piogge e temporali al centro-nord. Perturbazioni anche in Veneto, Toscana e Trentino

Il maltempo prende il sopravvento sul centro-nord dell’Italia. Giovedì 20 e venerdì 21 agosto sono previsti rovesci in Lombardia, Veneto, Trentino e Toscana che faranno abbassare le temperature. Le perturbazioni poi si sposteranno fino a interessare anche il centro-sud.

Allerta arancione in Lombardia, gialla in otto regioni

Allerta arancione giovedì in Lombardia per rischio temporali e rischio idrogeologico. Secondo il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile, il sistema perturbato di origine atlantica che sta attraversando l’Europa centrale determinerà, nel corso di oggi, un deciso peggioramento delle condizioni metereologiche sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco e localmente intense. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione dalla mattinata a Liguria, Province autonome di Trento e Bolzano e successivamente a Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su settori della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla sull’intero territorio di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e su parte di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Palazzo Marino ricorda che “è molto importante, durante l’allerta meteo, abbandonare tutte le aree verdi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre, è altrettanto importante provvedere alla messa in sicurezza di ponteggi, tendaggi, oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie”. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Allerta arancione a Milano, parchi chiusi

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione a partire dalle 6 di giovedì per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano. Possibili raffiche di vento fino a 110 km/h. La fase con maggiore probabilità dei fenomeni e più acuta, con presenza di grandine e vento forte, è prevista dalle 14 e in particolare dalle 18.30 e per tutta la serata, fino alle 23. In considerazione della situazione meteo Palazzo Marino comunica che i parchi resteranno chiusi per la giornata di oggi, così come le attività al loro interno, il Planetario, le biblioteche.

Saranno anche sospesi i servizi educativi che si svolgono all’interno dei parchi. Il Museo Civico di Storia Naturale – precisa il Comune – sarà accessibile dal cancello di corso Venezia attraverso un percorso dotato di transenne, distante dagli alberi e in condizioni di massima attenzione. Le piscine e centri balneari Solari, Romano, Cardellino e Sant’Abbondio saranno aperti al pubblico fino alle 14. Anche i cimiteri cittadini resteranno aperti al pubblico fino alle 14, mentre nelle ore a seguire saranno accessibili solo alle persone interessate dalle funzioni già programmate.

Milano, 1 luglio 2026 (Foto di Marco Ottico/LaPresse)

Maltempo in Veneto, allerta gialla per temporali

Allerta gialla, per temporali, oggi in Veneto. Lo fa sapere la Regione. “Per la giornata di giovedì 20 agosto è prevista maggiore instabilità con rovesci e temporali che, localmente, potrebbero risultare intensi, specie nella seconda parte della giornata. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase operativa di ‘attenzione’ (allerta ‘gialla’) per ‘Rischio idrogeologico’ e ‘Rischio idrogeologico per temporali’ su tutto il territorio del Veneto”.

“Il disagio fisico legato al caldo – si legge nella nota – è previsto intenso su pianura e costa ma moderato su Pedemontana e assente su zone montane. La fase operativa di ‘attenzione’ (allerta ‘gialla’) per ‘Rischio ondate di calore‘, quindi, rimane confermata solo per alcune aree geografiche: Bassa Veronese e Polesine occidentale; Pianura polesana centrale; Costa meridionale e Delta Po; Pianura centrale; Colli Euganei e Colli Berici; Pianura centro meridionale e Bassa padovana; Costa centro meridionale; Pianura centro meridionale; Pianura centro-orientale; Costa centro-orientale; Pianura orientale; Costa orientale: La tendenza riguardo al disagio fisico è quella di un miglioramento fino a risultare prossimamente in prevalenza moderato su pianura e costa e assente altrove”.

Toscana, allerta gialla per temporali

Peggioramento delle condizioni meteo in Toscana in serata con temporali di forte intensità sulle zone di nord-ovest, nella provincia di Massa-Carrara. Per le zone descritte e in considerazione degli scenari di criticità previsti, la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità dalle 20 alle 24 di giovedì. Dalla Sala operativa si segnala che per la giornata di venerdì è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Trentino con rischio idrogeologico

A seguito delle previsioni meteo e idrauliche e in base alle valutazioni effettuate, la Protezione civile del Trentino ha emesso un’allerta valida per tutta la giornata di oggi. Gli esperti ritengono possibili criticità dovute principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide, precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di piccole-medie dimensioni.