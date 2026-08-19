Crotone, bloccato giro di prostituzione in città: sequestrato un hotel

Svelato a Crotone un presunto sodalizio criminale che portava avanti attività di prostituzione nella città calabrese mentre la base del gruppo era a Isola di Capo Rizzuto. Gli incontri avvenivano prevalentemente per strada, ma anche a domicilio e all’interno di un noto hotel del capoluogo pitagorico, contestualmente posto sotto sequestro preventivo. Eseguita un’ordinanza nei confronti di otto persone: sette di nazionalità straniera e un cittadino italiano. Per sei indagati sono state disposte misure coercitive: per quattro la custodia cautelare in carcere e per due gli arresti domiciliari.

Secondo il quadro accusatorio, il gruppo criminale, caratterizzato da forti vincoli familiari e gerarchici, avrebbe gestito in modo sistematico l’attività illecita. Agli indagati con ruolo direttivo viene contestata l’organizzazione logistica ed economica dell’attività. Le donne gestivano in autonomia il procacciamento dei clienti, mentre gli uomini ne garantivano il sistematico accompagnamento nei luoghi di meretricio e la successiva vigilanza. Le indagini hanno stimato profitti illeciti per svariate decine di migliaia di euro a carico di ciascun nucleo familiare, raggiungendo in alcuni casi picchi di quasi 90.000 euro per un singolo sfruttatore.

A carico del presunto vertice del sodalizio, il Gip ha ritenuto sussistenti anche gravi indizi di colpevolezza per violenza sessuale aggravata. Abusando dell’ospitalità e della forte vulnerabilità della vittima, l’uomo avrebbe costretto anni addietro una familiare, all’epoca minorenne, a subire ripetuti abusi, tentando persino di avviarla al meretricio.