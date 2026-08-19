Bayesian, a due anni dal naufragio il ricordo di uno dei sommozzatori: “Lavoro duro e impegnativo”

Due anni fa il naufragio del Bayesian a Porticello, in provincia di Palermo. Furono 5 giorni di delicate operazioni a 50 metri di profondità: oltre 40 sommozzatori vigili del fuoco al lavoro, 123 immersioni, 4.370 minuti di lavoro in mare per il recupero delle vittime. “Un lavoro molto duro, impegnativo con una grande difficoltà fisica”, ricorda Giuseppe Frison, uno dei sommozzatori speleo impegnati. Nell’incidente persero la vita sette persone fra i 22 occupanti; fra le vittime vi furono il tycoon britannico Mike Lynch e sua figlia Hannah.