Roma, 24enne ucciso a colpi di pistola dopo un lite: i rilievi della polizia sul luogo del delitto

La polizia ha effettuato i rilievi in viale Giorgio Morandi, nel quartiere Tor Sapienza, alla periferia di Roma, dove un 24enne è stato ucciso nel pomeriggio. Gli investigatori hanno lavorato nel cortile interno dello stabile di edilizia popolare, teatro dell’agguato. Il giovane, Raymond Asosa Agheyisi, è stato raggiunto da un colpo di pistola all’addome. Soccorso dal 118 e rianimato sul posto, è morto successivamente in ospedale. La polizia è ora impegnata nella ricerca dell’aggressore e nella ricostruzione della dinamica. La Procura di Roma, che coordina le indagini, non esclude al momento l’ipotesi di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.