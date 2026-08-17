Roma, lite in strada: morto un 24enne colpito all’addome

Una lite si è conclusa in tragedia nel pomeriggio a Roma: un 24enne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato in viale Giorgio Morandi, nel quartiere di Tor Sapienza, al culmine di una lite in strada. Il fatto, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuto intorno alle 15. Sul posto è intervenuto anche l’Ares 118 che ha inizialmente rianimato la vittima, che ha però poi perso la vita in ospedale. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare e identificare il killer. La vittima aveva una ferita all’addome causata da un colpo di pistola. L’omicidio è avvenuto in strada, all’interno dell’area sotto il caseggiato di edilizia popolare. Coordina le indagini la procura della Repubblica di Roma.

Chi è la vittima

Si chiamava Raymond Asosa Agheyisi, e aveva compito 24 anni il 10 agosto scorso, il ragazzo ucciso a colpi di pistola, oggi pomeriggio in strada, nel cortile interno dello stabile di edilizia popolare in viale Giorgio Morandi, nel quartiere Tor Sapienza, alla periferia sud est della Capitale. La procura della Repubblica di Roma, che coordina le indagini per l’omicidio, secondo quanto apprende LaPresse, non esclude che il delitto possa essere maturato nell’ambito di un regolamento di conti nel mondo degli stupefacenti. Infatti, proprio dove c’è stato l’omicidio, è attiva una piazza di spaccio di droga. A pochi metri di distanza da dove c’è stato oggi l’agguato mortale, il 28 maggio 2013 fu assassinato con un colpo di pistola alla testa il 62enne Claudio D’Andria, impiegato in pensione dell’ex V Municipio, un delitto ancora irrisolto.