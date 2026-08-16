Caldo, le temperature calano e arriva il maltempo: allerta in 10 regioni italiane

Il caldo arretra e la morsa sull’Italia inizia a mollare la propria presa, dopo settimane di afa e temperature oltre la media stagionale. Queste le previsioni meteo per oggi, domenica 16 agosto, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.





Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso durante la prima parte della giornata. A partire dal pomeriggio, nubi più compatte saranno responsabili di rovesci e temporali sparsi su alpi, prealpi e appennino Ligure-Emiliano, in rapida estensione alle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto fino alle tarda sera. altrove, generalmente nuvoloso senza alcun tipo di fenomeno significativo.

Centro e Sardegna: tempo prevalentemente soleggiato di notte ed al mattino. Durante le ore centrali della giornata, copertura nuvolosa in graduale aumento, accompagnata da rovesci e isolati temporali, lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna; gli eventi precipitativi saranno localmente più intensi a ridosso dei rilievi montuosi compresi tra lazio e abruzzo.in serata, nuvolosità e fenomeni si attenueranno gradualmente lasciando spazio ad ampie schiarite.Sud: cielo sereno durante le ore notturne e mattutine.successivamente, annuvolamenti piu’ consistenti saranno responsabili di rovesci e locali temporali su aree interne di Basilicata e Sicilia, settori meridionali di Campania e Puglia e lungo l’appennino calabro. Dalle ore serali, prevarranno ampie schiarite a seguito di un graduale esaurimento dei fenomeni precipitativi, salvo innocui addensamenti nuvolosi che interesseranno le coste tirreniche.

Temperature: minime in lieve aumento sulle regioni centrali e adriatiche, stazionarie o in lieve calo sulle restanti zone. Massime in lieve aumento su Piemonte e regioni adriatiche del centro-sud, in calo sulle aree del versante tirrenico, specie la Toscana, stazionarie sulle restanti zone. Persistono condizioni di onda di calore con picchi massimi fino a 39-40°c sull’entroterra sardo.Venti: prevalentemente deboli di direzione variabile su tutte le regioni. Attese raffiche di vento nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Mari: generalmente poco mossi tutti i bacini, con moto ondoso in graduale aumento dal tardo pomeriggio per il mar Ligure.

Allerta maltempo in 10 regioni

La Protezione civile ha diramato una allerta gialla meteo-idro in 10 regioni, da nord a sud, per la giornata di oggi con piogge e temporali sparsi in diverse aree, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.Queste le zone interessate: Ordinaria criticita’ per rischio idraulico / allerta gialla: Calabria: Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.Ordinaria criticita’ per rischio temporali / allerta gialla: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno; Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale; Molise: Alto Volturno – Medio Sangro; Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto; Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacino del Tirso; Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano; Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno; Calabria: Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie