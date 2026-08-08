Caldo record, ma è proprio così? La classifica delle estati più calde in Italia

Il caldo record che si sta registrando in tutta Europa in questa rovente estate 2026 non accenna a finire. L’anticiclone africano che attraversa il vecchio continente sta portando a temperature sempre più elevate e secondo i meteorologi la situazione non tornerà alla normalità nemmeno nelle prossime settimane. Ma è veramente un caldo da record quello dell’estate 2026? In attesa che si concluda agosto per trarre dati definitivi su questa anomala ondata di calore, sulla base delle misurazioni del passato è possibile stilare una classifica attendibile delle estati più calde. Stando alle rilevazioni del Cnr-Isac (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima) a ‘vincere’ in Italia è l’estate del 2003, seguita da quella del 2022. Pur non entrando nelle prime 5, le ultime due estati, 2024 e 2025, sono comunque nella top ten delle più calde di sempre; il 2025 in particolare ha registrato una serie record di giornate consecutive con massime oltre i 37 gradi a ridosso di Ferragosto.

Questa la top 5 delle estati più calde: