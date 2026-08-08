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sabato 8 agosto 2026

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Caldo record, ma è proprio così? La classifica delle estati più calde in Italia

Caldo record, ma è proprio così? La classifica delle estati più calde in Italia
Caldo torrido in centro a Roma, a piazza di Spagna (Foto LaPresse/Cecilia Fabiano)
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In testa c’è ancora il 2003

Il caldo record che si sta registrando in tutta Europa in questa rovente estate 2026 non accenna a finire. L’anticiclone africano che attraversa il vecchio continente sta portando a temperature sempre più elevate e secondo i meteorologi la situazione non tornerà alla normalità nemmeno nelle prossime settimane. Ma è veramente un caldo da record quello dell’estate 2026? In attesa che si concluda agosto per trarre dati definitivi su questa anomala ondata di calore, sulla base delle misurazioni del passato è possibile stilare una classifica attendibile delle estati più calde. Stando alle rilevazioni del Cnr-Isac (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima) a ‘vincere’ in Italia è l’estate del 2003, seguita da quella del 2022. Pur non entrando nelle prime 5, le ultime due estati, 2024 e 2025, sono comunque nella top ten delle più calde di sempre; il 2025 in particolare ha registrato una serie record di giornate consecutive con massime oltre i 37 gradi a ridosso di Ferragosto.

Questa la top 5 delle estati più calde:

  • Estate 2003 – È finora considerata l’estate più calda in assoluto nella storia d’Italia, con una temperatura media di 23,6°C e picchi di caldo raggiunti soprattutto a giugno e agosto 2003.
  • Estate 2022 – È la seconda più calda di sempre, segnata da una drammatica siccità e temperature costantemente sopra i 40 gradi in molte città.
  • Estate 2026 (in corso) – Ben quattro ondate di calore consecutive tra giugno e agosto, che hanno infranto record locali (specialmente in Sardegna, con molte giornate sopra i 40 gradi) e portano tutte le principali città in bollino rosso.
  • Estate 2017 – Caratterizzata da picchi estremi duraturi, tra cui il record storico per la Pianura Padana stabilito a Forlì con 43 gradi.
  • Estate 2012 -Nel 2012 la stagione fu rovente e dominata da continui anticicloni africani: il 2012 è stabilmente nella top 5 storica.
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