Attentato Ranucci, il legale di Lavitola: “Volo per l’Etiopia? Nessuna fuga”

Niente domiciliari per Valter Lavitola. Il Gip di Roma ha respinto l’istanza, presentata dopo l’interrogatorio di mercoledì a Rebibbia durante il quale l’uomo ha ammesso di essere il mandante dell’attentato contro Sigfrido Ranucci, avvenuto nell’ottobre 2025 a Pomezia. L’imprenditore, inoltre, avrebbe detto di aver chiesto di sparare solo alcuni “colpi di pistola” verso il muro dell’abitazione del giornalista e non di far esplodere un ordigno. Intanto il suo avvocato difensore Sergio Cola ha escluso un pericolo di fuga.

“Pericolo di fuga di Valter Lavitola verso l’Etiopia? C’è una spiegazione. Era atteso alla conferenza dei servizi in Africa che riguardava l’impresa del carbon credit. Successivamente quel meeting si è tenuto in videoconferenza”, ha detto il legale al Corriere della Sera. Circa il fatto che il faccendiere possa aver detto che Ranucci era consapevole del piano dell’attentato Cola ha risposto con un “no comment”, che è “leale verso la Procura”. ” Non posso riferire quello che è stato detto in cinque ore di interrogatorio. D’accordo con i magistrati ho divulgato solo lo stretto indispensabile del contenuto, in merito al quale, peraltro, si dovranno fare ulteriori approfondimenti e che dunque dovrà restare riservato”, ha aggiunto.

Salvini: “Ranucci va sospeso, tutelare la credibilità della Rai”

Sul caso è intervenuto nuovamente Matteo Salvini. “Alla luce degli inquietanti dettagli che stanno emergendo negli ultimi giorni, a partire dall’arresto del suo amico Lavitola e dalla sua confessione, ritengo che, almeno fino a quando non sarà fatta piena chiarezza su questa vicenda, il servizio pubblico debba sospendere la collaborazione con chi ne risulta coinvolto“, ha detto il ministro dei Trasporti e segretario della Lega in una intervista al Tirreno.

“Nulla di personale contro Ranucci, ma i fatti che stanno emergendo non possono non costringere a una riflessione. La Rai è finanziata dagli italiani e credo che una scelta del genere rappresenterebbe innanzitutto una forma di rispetto e di tutela nei loro confronti”. “Siamo garantisti, non si tratta di emettere sentenze, ma di tutelare la credibilità del servizio pubblico in attesa che venga chiarito tutto”, ha aggiunto.