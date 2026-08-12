Attentato Ranucci, a Rebibbia l’interrogatorio di garanzia per Lavitola

Nel carcere romano di Rebibbia l’interrogatorio di garanzia per l’imprenditore Valter Lavitola: due giorni fa l’arresto nell’ambito della inchiesta sull’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola è accusato di essere il mandante dell’attacco del 16 ottobre scorso, quando un ordigno fu collocato vicino all’abitazione del conduttore di Report, a Pomezia.

“Non mi aspetto nulla” ha detto l’avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, entrando in carcere. La Dda contesta a Lavitola anche l’aggravante del metodo mafioso. Ricercato, invece, Gomes Clesio Tavares, indicato come ‘uomo cerniera’ con gli esecutori materiali finiti già in carcere. L’uomo, factotum di Lavitola, si troverebbe in Camerun. Nell’entrare nel nuovo complesso del carcere di Rebibbia, l’avvocato Cola ha spiegato che prima dell’interrogatorio, che inizierà alle 12, parlerà con il suo assistito ed ha specificato di aver ricevuto gli atti soltanto ieri.