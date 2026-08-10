Caldo, martedì 19 città da bollino rosso: mercoledì saranno 20

Si preannuncia una settimana di Ferragosto dal caldo rovente per l’Italia. Come si legge nel bollettino diffuso dal ministero della Salute, infatti, martedì 11 agosto saranno 19 le città da bollino rosso, ovvero col massimo grado di allerta. Mercoledì, invece saranno 20. A tornare in rosso saranno Bolzano martedì e mercoledì Brescia.

A Firenze codice rosso almeno fino a mercoledì

Firenze è tra le città più colpite da questa ondata di calore. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso, livello 3, per oggi, lunedì 10 agosto, domani martedì 11 e mercoledì 12. La giornata più difficile è prevista proprio per martedì, quando la temperatura massima percepita potrà arrivare a 40 gradi, con 26 gradi già alle 8 e 38 gradi alle 14. Oggi sono indicati 26 gradi alle 8, 37 alle 14 e una massima percepita di 39 gradi. Anche le rilevazioni del Centro funzionale regionale confermano l’intensità del caldo. Domenica l’Orto Botanico ha registrato una massima di 40,1 gradi, mentre al Giardino di Boboli sono stati misurati 39,9 gradi e alla stazione Firenze Università 38,9. Le minime sono rimaste comprese tra 23,1 e 24,4 gradi. Temperature già elevate anche questa mattina: alle 9.45 l’Orto Botanico segnava 33,7 gradi e Boboli 31,7, mentre alle 9.55 Firenze Università registrava 31,3 gradi. Le minime della notte sono state di 22,9 gradi a Firenze Università, 24,3 all’Orto Botanico e 23,3 a Boboli.

(Foto Pietro Masini/LaPresse)

Mercoledì il quadro comincerà a mostrare un primo segnale di attenuazione nelle ore del mattino, con 22 gradi previsti alle 8, quattro in meno rispetto ai due giorni precedenti. Il caldo resterà però ancora intenso: 37 gradi alle 14 e una massima percepita di 38 gradi, tanto che il livello di allerta resterà rosso. Le elaborazioni meteorologiche confermano, nell’immediato, la presenza di aria molto calda in quota sull’Italia e sulla Toscana. La configurazione sinottica non mostra fronti in transito sulla nostra regione capaci di determinare un rapido ricambio della massa d’aria: la profonda depressione atlantica rimane a ovest dell’Europa, mentre le correnti più fresche interessano latitudini più settentrionali. Per Firenze restano quindi condizioni favorevoli alla persistenza del caldo molto intenso almeno fino a mercoledì.

In Europa occidentale giugno-luglio più caldo di sempre

Il nostro continente si conferma uno dei più caldi del pianeta. La temperatura media in Europa Occidentale ha raggiunto i 21,62°, infrangendo il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022, come rilevato dall’agenzia climatica europea Copernicus. Secondo gli esperti esiste la concreta possibilità che il 2026 diventi l’anno più caldo di sempre, superando il 2024 o andandoci molto vicino, anche a causa del fenomeno ‘El Nino’.

La Francia si prepara alla quinta ondata, previsti 40 °C

La Francia si prepara alla quinta ondata di caldo della stagione. L’agenzia meteorologica nazionale Météo-France avverte che le temperature raggiungeranno i 40 °C a partire da martedì nel sud-est del Paese. In tutta Europa il caldo estremo è iniziato a maggio e ha contribuito a scatenare vasti incendi, a una prolungata siccità e record di temperatura, causando migliaia di morti. Nella sola Francia, a maggio sono stati emessi per la prima volta in assoluto allarmi per il caldo, con oltre metà del Paese che ha registrato nuovi record mensili di temperatura.

Il caldo si è intensificato a giugno, periodo durante il quale, secondo l’agenzia francese per la salute pubblica, si sono registrati almeno 5.700 decessi in più rispetto alla media. Météo-France ha affermato che il 23 giugno è stato il giorno più caldo mai registrato nel Paese. Le temperature hanno raggiunto i 44,3 °C nel sud-ovest. A luglio si sono registrate altre due ondate di caldo, che hanno aggravato gli effetti di un incendio di proporzioni storiche nel sud-ovest, costringendo 220.000 persone ad abbandonare le proprie case in una delle più grandi operazioni di evacuazione del continente dalla Seconda Guerra Mondiale.