Francia, nella Gironda gli incendi bruciano 42mila ettari: 220mila le persone sfollate

L’autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per precauzione per un tratto di 60 chilometri

Il vento ha nuovamente alimentato le fiamme nel dipartimento francese della Gironda. Il vasto incendio, che ha devastato l’area intorno al bacino di Arcachon e che ora minaccia la periferia dell’area metropolitana di Bordeaux, ha bruciato 42.000 ettari di terreno, come annunciato dalla prefettura della Gironda in un bollettino diffuso all’alba di oggi. Lo riferisce Bfm Tv, secondo cui la prefettura ha specificato che l’autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per precauzione per un tratto di 60 chilometri. Nello specifico, i Comuni di Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios e Cestas sono stati evacuati a scopo precauzionale. Questo porta a 220.000 il numero totale di civili sfollati da quando l’incendio si è riacceso mercoledì scorso a Saumos, in Gironda.

Mentre gli incendi continuano a imperversare nel dipartimento francese della Gironda, le autorità locali hanno deciso nella serata di ieri di procedere a ulteriori evacuazioni in diverse città vicino a Bordeaux, tra cui Cestas, che conta 55mila abitanti. Lo riferisce Bfm Tv. Sncf, Società nazionale delle ferrovie francesi, ha annunciato stamattina un’interruzione del traffico ferroviario a sud di Bordeaux, a causa degli incendi boschivi che stanno interessando la regione in Francia.