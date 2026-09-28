Suppletive Reggio Calabria 2026, urne chiuse: affluenza al 22,34%. Forza Italia festeggia sui social

Chiuse le urne a Reggio Calabria dove si è votato per le suppletive nel collegio uninominale, lasciato vacante da Francesco Cannizzaro, di Forza Italia, dopo la sua elezione a sindaco della città. E’ iniziato dunque lo spoglio delle schede.

L’affluenza definitiva si ferma al 22,34%, meno della metà rispetto al dato del 2022. Quando si votò per le Politiche, quattro anni fa, andò a votare il 49,4% degli aventi diritto.

Forza Italia festeggia sui social

Sul portale Eligendo del ministero dell’Interno non ci sono ancora i primi dati sulle elezioni suppletive, eppure il governatore Roberto Occhiuto canta già vittoria. Sui social ha postato un video che ritrae lo stato maggiore di Forza Italia mentre annuncia il successo. “Vinto” urla il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che ha lasciato il seggio a Montecitorio per indossare la fascia tricolore di primo cittadino. “Abbiamo stravinto”, gli fa eco Occhiuto prima di abbracciare il nuovo eletto Fabio Roscioli. Tra i presenti anche la capogruppo di FI al Senato Stefania Craxi e il senatore azzurro Claudio Lotito, presidente della squadra di calcio della Reggina.

Roscioli verso la vittoria con il 53,6%

Dopo poco più di metà scrutinio (263 sezioni su 487), Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, è in netto vantaggio con il 53,62% su Frank Benedetto, sostenuto da Partito democratico, Movimento Cinque Stelle e Casa Riformista, al 36,04%. Domenico Giannetta, in corsa per Futuro nazionale con Vannacci, raggiunge il 9,02%. Per Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare, c’è l’1,32%.

Tajani: “FI stravince con Roscioli e si conferma pilastro del centrodestra”

“Forza Italia stravince nelle suppletive di Reggio Calabria, trainando il centrodestra con il nostro candidato Fabio Roscioli. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato straordinario, a cominciare da Roberto Occhiuto e Ciccio Cannizzaro. E diamo il benvenuto, nel nostro gruppo alla Camera, a Roscioli che nei prossimi mesi rappresenterà al meglio le istanze dei reggini e della Calabria”, ha scritto sui social Antonio Tajani.

“È la conferma della forza del nostro partito sul territorio, del suo radicamento tra la gente e della capacità di attrarre cittadini e categorie su idee serie, condivise e popolari. Siamo e ci confermiamo, anche in queste elezioni, un pilastro di quel centrodestra che Berlusconi ha creato, fondato e portato al successo. Benvenuto Fabio, e avanti #ForzaItalia!”, ha aggiunto il ministro degli Esteri e segretario del partito.

.@forza_italia stravince nelle suppletive di Reggio Calabria, trainando il centrodestra con il nostro candidato Fabio Roscioli. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato straordinario, a cominciare da Roberto Occhiuto e Ciccio Cannizzaro. E diamo il benvenuto,… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 28, 2026

Meloni: “Premiata coalizione compatta e radicata”

“Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori”, ha detto sui social la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.