Caldo record, in Europa occidentale giugno-luglio peggiore di sempre

Le ondate di calore che hanno colpito quest’estate l’Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022. Lo rileva l’agenzia climatica europea Copernicus, sottolineando che nei mesi di giugno e luglio la temperatura media in Europa Occidentale ha raggiunto il record di 21,62°. A livello globale finora questo è il terzo anno più caldo di sempre, dopo il 2024 e il 2025, ma secondo gli esperti c’è una crescente probabilità, anche grazie al fenomeno ‘El Nino’, che il 2026 possa diventare l’anno più caldo di sempre, superando il 2024 o avvicinandosi molto.

Copernicus: a luglio 2026 temperatura superficie mari più calda di sempre

Nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Lo rileva l’agenzia climatica europea Copernicus. Il dato riguarda gli oceani extrapolari, ovvero i mari liberi dai ghiacci stagionali. Questo risultato è in parte dovuto allo sviluppo del fenomeno ‘El Nino’ nel Pacifico equatoriale. Il nuovo record di temperatura media per luglio è di 20,96°, che supera il primato registrato nel 2023 di 20,89°.