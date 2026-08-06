Caldo record: oggi 27 città da bollino rosso, domani 26

Il caldo record non dà tregua in Italia, e oggi 6 agosto è il giorno critico per le temperature. Basti pensare che tutte le 27 città monitorate sono da bollino rosso, ed è la prima volta che accade da quando esiste il monitoraggio ministeriale.

Ecco nel dettaglio quali sono le città da bollino rosso:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Messina

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Domani, 7 agosto, saranno invece 26 su 27 le città da bollino rosso, e quindi con il massimo livello di allerta, per il caldo. Lo si legge in nel bollettino del ministero della Salute. L’unica città a ‘salvarsi’ dall’ondata di calore sarà Bolzano che passerà in giallo e quindi al livello 1.

Sabato saranno invece 21, su un totale di 27 monitorate, le città contrassegnate dal bollino giallo, che indica il grado di allerta 1. Lasciano il bollino rosso Bolzano, già gialla domani, Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.

Che cos’è il ‘bollino rosso’

Il “Bollino rosso” è come viene chiamato il più alto livello di rischio, con cui il ministero segnala condizioni meteorologiche legate al caldo che possono avere effetti negativi sulla salute non solo per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici, ma anche per le persone sane.

Intanto prosegue la campagna informativa del Ministero della Salute sugli effetti del caldo e su come fronteggiarli. “Sul sito salute.gov.it – si legge in una nota – un’intera sezione è dedicata a contenuti e suggerimenti utili: si va dai quotidiani monitoraggi attraverso i bollettini sulle ondate di calore, alle risposte alle domande frequenti sul tema, ai consigli pratici per evitare ripercussioni sulla salute. La campagna è prevista dal Piano operativo nazionale sugli effetti del caldo che è stato attivato dal Ministero già dallo scorso maggio. Sul portale istituzionale, i cittadini possono consultare anche le attività di prevenzione presenti sui territori che il Ministero raccoglie e valorizza in collaborazione con Regioni, Comuni e Asl. Oltre alla sezione web dedicata, il Ministero ha prodotto una serie di contenuti sui social con consigli da parte di esperti su come proteggere gli anziani, i più piccoli e anche gli animali domestici durante le ore più calde. I contenuti social prevedono, inoltre, informazioni utili sull’alimentazione da preferire quando le temperature si innalzano, su come idratarsi e proteggere la pelle. È poi a disposizione dei cittadini il numero di pubblica utilità 1500 gestito dal Ministero in collaborazione con Inail. Dal 22 giugno, data di attivazione del servizio, sono stati 4.000mila i contatti al 1500 con oltre 1.700 chiamate gestite dagli operatori per informazioni e consigli sulle ondate di calore”.

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