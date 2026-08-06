Caldo record: oggi 27 città da bollino rosso, domani 26

Il caldo record non dà tregua in Italia, e oggi 6 agosto è il giorno critico per le temperature. Basti pensare che tutte le 27 città monitorate sono da bollino rosso, ed è la prima volta che accade da quando esiste il monitoraggio ministeriale.
Ecco nel dettaglio quali sono le città da bollino rosso:
- Ancona
- Bari
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Cagliari
- Campobasso
- Catania
- Civitavecchia
- Firenze
- Frosinone
- Genova
- Latina
- Messina
- Milano
- Napoli
- Palermo
- Perugia
- Pescara
- Reggio Calabria
- Rieti
- Roma
- Torino
- Trieste
- Venezia
- Verona
- Viterbo
Domani, 7 agosto, saranno invece 26 su 27 le città da bollino rosso, e quindi con il massimo livello di allerta, per il caldo. Lo si legge in nel bollettino del ministero della Salute. L’unica città a ‘salvarsi’ dall’ondata di calore sarà Bolzano che passerà in giallo e quindi al livello 1.
Sabato saranno invece 21, su un totale di 27 monitorate, le città contrassegnate dal bollino giallo, che indica il grado di allerta 1. Lasciano il bollino rosso Bolzano, già gialla domani, Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.
Che cos’è il ‘bollino rosso’
Il “Bollino rosso” è come viene chiamato il più alto livello di rischio, con cui il ministero segnala condizioni meteorologiche legate al caldo che possono avere effetti negativi sulla salute non solo per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici, ma anche per le persone sane.
Intanto prosegue la campagna informativa del Ministero della Salute sugli effetti del caldo e su come fronteggiarli. “Sul sito salute.gov.it – si legge in una nota – un’intera sezione è dedicata a contenuti e suggerimenti utili: si va dai quotidiani monitoraggi attraverso i bollettini sulle ondate di calore, alle risposte alle domande frequenti sul tema, ai consigli pratici per evitare ripercussioni sulla salute. La campagna è prevista dal Piano operativo nazionale sugli effetti del caldo che è stato attivato dal Ministero già dallo scorso maggio. Sul portale istituzionale, i cittadini possono consultare anche le attività di prevenzione presenti sui territori che il Ministero raccoglie e valorizza in collaborazione con Regioni, Comuni e Asl. Oltre alla sezione web dedicata, il Ministero ha prodotto una serie di contenuti sui social con consigli da parte di esperti su come proteggere gli anziani, i più piccoli e anche gli animali domestici durante le ore più calde. I contenuti social prevedono, inoltre, informazioni utili sull’alimentazione da preferire quando le temperature si innalzano, su come idratarsi e proteggere la pelle. È poi a disposizione dei cittadini il numero di pubblica utilità 1500 gestito dal Ministero in collaborazione con Inail. Dal 22 giugno, data di attivazione del servizio, sono stati 4.000mila i contatti al 1500 con oltre 1.700 chiamate gestite dagli operatori per informazioni e consigli sulle ondate di calore”.
Le previsioni per oggi e i prossimi giorni sull’Italia
- Venerdì 7 agosto: e per i successivi quattro giorni al Nord: al mattino la nuvolosità interesserà prevalentemente i settori alpini e prealpini centro orientali, estendendosi sul Triveneto e poi a gran parte del settore nelle ore centrali del giorno, con rovesci e temporali che sul Friuli, Trentino e alto Veneto, saranno particolarmente intensi; in serata un progressivo riassorbimento della nuvolosità con il tempo che tornerà ad essere nuovamente stabile. Centro e Sardegna: nelle prime ore del giorno il cielo si presenterà prevalentemente sereno, condizione che nel pomeriggio vedrà un temporaneo peggioramento sulle aree interne e sui rilievi dell’Appennino con rovesci e temporali diffusi tra Marche, Abruzzo e basso Lazio; dalla tarda serata ci si attende un graduale miglioramento delle condizioni; sulla Sardegna cielo sereno e soleggiato. Sud e Sicilia: cielo parzialmente nuvoloso sulle aree tirreniche a partire dalla Sicilia, interessata fin dal mattino da rovesci e temporali sparsi che si allargheranno al resto del settore, fatta eccezione per la Puglia adriatica che godrà di tempo stabile; in serata un generale rasserenamento. Temperature: minime in lieve diminuzione sui settori alpini e prealpini del Triveneto e sulla Sicilia; in prevalenza stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione al Nord e sulle ragioni del medio alto Adriatico, in lieve aumento sul resto del Paese, in maniera più marcata sulla Sardegna.
- Sabato tempo instabile con cielo nuvoloso sulle regioni Nord orientali e sulle regioni meridionali tirreniche, con rovesci ed isolati temporali che nelle ore centrali del giorno andranno ad interessare anche le regioni del Centro Italia, fenomeni che nella serata andranno gradualmente ad esaurirsi.
- Domenica una iniziale condizione di cielo sereno, sarà seguita da una instabilità pomeridiana che perdurerà fino alla serata, con rovesci o temporali al Nord, e con fenomeni meno intensi sull’appennino Centro meridionale, e sulle isole maggiori, nella tarda serata il cielo torna ad essere privo di nubi con assenza di fenomeni.
- Per la giornata di lunedì ancora mal tempo al Nord, sulla Toscana, le Marche e sui settori tirrenici centro meridionali compresa la Sicilia.
- Per la giornata di martedì i rovesci ed isolati temporali si concentreranno sulle regioni centrali, fra Toscana, Lazio e Appennino abruzzese, fenomeni più isolati su Sicilia e Sardegna orientale.