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martedì 4 agosto 2026

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Campi Flegrei, il porto di Pozzuoli occupato da 2.000 cittadini in protesta

LaPresse
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Circa duemila cittadini di Pozzuoli si sono radunati martedì mattina in piazza della Repubblica per chiedere di essere ascoltati dalle istituzioni, dopo i danni prodotti dalla scossa di magnitudo 4.7 che ha colpito i Campi Flegrei lo scorso 31 luglio. “Questa mobilitazione non sarà né la prima né l’ultima”, afferma un ragazzo al megafono prima della partenza del corteo. “Ci danno solo chiacchiere e non rispettano le nostre esigenze. Fin quando non otterremo quello che ci spetta, quello di cui abbiamo bisogno, noi continueremo a mobilitarci”, ha concluso. I cittadini hanno quindi marciato fino al porto di Pozzuoli dove, dopo una trattativa con le forze dell’ordine, sono riusciti a raggiungere la banchina e ad occupare il porto.