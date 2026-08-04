Campi Flegrei, il porto di Pozzuoli occupato da 2.000 cittadini in protesta

Circa duemila cittadini di Pozzuoli si sono radunati martedì mattina in piazza della Repubblica per chiedere di essere ascoltati dalle istituzioni, dopo i danni prodotti dalla scossa di magnitudo 4.7 che ha colpito i Campi Flegrei lo scorso 31 luglio. “Questa mobilitazione non sarà né la prima né l’ultima”, afferma un ragazzo al megafono prima della partenza del corteo. “Ci danno solo chiacchiere e non rispettano le nostre esigenze. Fin quando non otterremo quello che ci spetta, quello di cui abbiamo bisogno, noi continueremo a mobilitarci”, ha concluso. I cittadini hanno quindi marciato fino al porto di Pozzuoli dove, dopo una trattativa con le forze dell’ordine, sono riusciti a raggiungere la banchina e ad occupare il porto.