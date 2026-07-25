Morte Fakir, in nuovo video sangue sotto la testa

Emergono nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia avvenuto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Il filmato riprende i momenti immediatamente successivi al decesso: un’agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il corpo dell’uomo, ancora con le caviglie immobilizzate.
Nel video Fakir appare disteso sulla schiena, con la bocca aperta. Sotto il capo è visibile un’ampia pozza di sangue, mentre altre tracce ematiche sono presenti sul viso.
Legale famiglia Fakir: “Lezione Cedu a magistratura non è servita”
“La lezione subita dalla magistratura italiana evidentemente non è servita. Quella durissima impartita dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo nemmeno”. Così a LaPresse l’avvocato Fabio Anselmo in merito alle nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir. Il filmato riprende i momenti immediatamente successivi al decesso: un’agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il corpo dell’uomo, ancora con le caviglie immobilizzate.
L’avvocato Anselmo richiama le condanne dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) per la gestione di casi che hanno coinvolto appartenenti alle forze dell’ordine e per le carenze delle indagini svolte dalla magistratura.