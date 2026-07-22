Morte Fakir, la Croce Rossa: “I soccorritori hanno cercato di rianimarlo”

La Croce Rossa Italiana, in una nota, esprime “nuovamente cordoglio e vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir e totale disponibilità a collaborare con gli inquirenti e l’Ausl – come dichiarato da subito – per fare piena chiarezza sulla vicenda tragica avvenuta domenica a Bologna”.

“Nel pieno rispetto del lavoro dei magistrati, riteniamo doveroso ribadire e precisare che secondo le informazioni in nostro possesso – e contrariamente a quanto dichiarato ieri e riportato da alcuni organi di stampa questa mattina – l’equipaggio di soccorritori ha praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare (Rcp) sul paziente dal momento in cui è stato possibile intervenire fino all’arrivo dell’automedica, il cui intervento è stato richiesto alla centrale operativa dallo stesso equipaggio della Croce Rossa Italiana dopo pochi minuti dal suo arrivo sul luogo. Oltre alle manovre di rianimazione, l’equipaggio ha usato il defibrillatore (Dae) di cui è dotato, che è stato consegnato ai magistrati”, si legge nella nota.

Salvini: “Le bodycam renderanno giustizia a legittimo intervento operatori”

Intanto sulla tragedia di Bologna interviene il vicepremier, Matteo Salvini, che sottolinea: “A Bologna le bodycam renderanno giustizia al legittimo intervento degli operatori“. Salvini lo ha detto in occasione della presentazione delle bodycam di Fs security, oggi a Roma.

“Purtroppo c’è una frangia minoritaria rumorosa e irresponsabile che non tollera le divise – osserva Salvini – lo abbiamo visto anche in questi giorni; non aspettano altro: una scintilla per dare sfogo alla frustrazione, alla violenza, per andare a inseguire lo sbirro, il celerino e quant’altro”. “Dispiace – dice ancora Salvini – che anche istituzionalmente ci sia qualcuno, non dico che agevola, ma che col suo operato fa in modo che ci siano queste frange di violenti che non rendono un buon servizio all’Italia nel mondo”.

Piantedosi: “Su divise pregiudizio, sempre invertito onere prova”

“Le forze dell’ordine sono le istituzioni, come si vede da tutte le indagini statistiche, al primo posto per gradimento degli italiani, la maggioranza degli italiani sono persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio Paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si inverte l’onere della prova. Quando c’è qualcosa che riguarda l’azione delle forze dell’ordine se ne presume, da parte di alcuni, la non-legittimità”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della presentazione delle bodycam di Fs security in merito al presunto ‘odio preventivo’ verso le forze dell’ordine di cui hanno parlato la premier Meloni e il vicepremier Salvini in relazione alla morte di Fakir a Bologna.