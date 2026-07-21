Morte Fakir, Meloni: “La sinistra condanni odio e violenza”

La premier, Giorgia Meloni, interviene dopo gli scontri seguiti alla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. “Mi aspetto che gli stessi esponenti della sinistra” che chiedono a Meloni di prendere le distanze dal video generato con l’Ai e postato ieri dal leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, “trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del Partito Democratico arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici. Mi aspetto la stessa fermezza quando autorevoli rappresentanti istituzionali della sinistra, davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura, scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le Forze dell’Ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in luoghi di violenza”.

Leggo che alcuni esponenti dell’opposizione mi chiedono di prendere le distanze da un video realizzato con l’intelligenza artificiale, diffuso da un altro partito di opposizione, nel quale sono stata inserita a mia insaputa.



Lo faccio senza alcuna esitazione. Quel video non… pic.twitter.com/5DjT2mhUAN — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 21, 2026

A scriverlo sui social è la stessa presidente del Consiglio, secondo la quale “la condanna delle parole d’odio, di ogni incitamento alla violenza e di ogni forma di intimidazione politica non può valere solo quando è utile alla polemica del momento. Deve valere sempre. Senza eccezioni. Senza doppi standard. Considero da sempre la violenza, in qualsiasi forma si manifesti, una dimostrazione di debolezza e di insicurezza. Chi è davvero forte non ha bisogno di ostentarlo. È una convinzione che non cambierò mai. Per questo continuerò a respingere ogni forma di odio e di violenza, a difendere il confronto civile e a rispettare il lavoro di chi serve lo Stato, anche quando significa assumersi la responsabilità di esporsi in prima persona. Mi auguro che tutti abbiano lo stesso coraggio”, conclude Meloni.

“Prendo distanze da video Vannacci, non è mio modo di fare politica”

“Leggo che alcuni esponenti dell’opposizione mi chiedono di prendere le distanze da un video realizzato con l’intelligenza artificiale, diffuso da un altro partito di opposizione, nel quale sono stata inserita a mia insaputa. Lo faccio senza alcuna esitazione. Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico. Ho sempre pensato che la politica debba misurarsi con le idee, con il consenso e con il voto dei cittadini, mai con l’intimidazione, con l’odio o con la rappresentazione violenta dell’avversario”. Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.