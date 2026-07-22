Ibiza, trovato morto un italiano di 33 anni

Tragedia a Ibiza: un cittadino italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto. Lo conferma la Farnesina. L’uomo lavorava a Ibiza come cameriere.

Il consolato generale d’Italia a Barcellona sta seguendo il caso ed è in contatto con la famiglia e con le autorità locali che stanno svolgendo le indagini. Il corpo del 33enne, riporta Diario de Ibiza, è stato ritrovato nelle prime ore del lunedì in uno dei moli della zona di Es Borafoc, nel porto di Ibiza. Secondo gli inquirenti, citati dalla testata, l’uomo potrebbe essere morto per annegamento accidentale.

L’uomo, originario di Lucera, era residente a San Benedetto del Tronto. Secondo fonti vicine al caso, sul quale indagano la Guardia Civil e la polizia, l’annegamento risale alla notte tra domenica 19 luglio e lunedì 20 luglio, durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali. Il corpo è stato ritrovato alle 4.30 del mattino. Secondo la polizia locale, citata da Periodico de Ibiza, tutto lascia pensare che il 33enne sia annegato anche se non è chiaro come sia arrivato in mare. “L’incidente è oggetto di indagine e non saranno disponibili ulteriori informazioni fino alla pubblicazione dei risultati dell’autopsia”, hanno riferito le autorità.

Gli amici: “Dolore immenso”

“Oggi salutiamo un fratello. Francesco, per tutti noi JDF, sei stato una colonna portante dei The Black Dogz. Hai condiviso con noi sogni, sacrifici, notti in studio, sorrisi e momenti che resteranno impressi per sempre. Ci hai insegnato che la musica non è solo fatta di rime e beat, ma di amicizia, lealtà e cuore. Per questo il tuo ricordo continuerà a vivere in ogni nostra canzone e in ogni volta che pronunceremo il nome del nostro gruppo. Oggi il dolore è immenso, ma ancora più grande è la gratitudine per aver avuto il privilegio di camminare al tuo fianco”. È il messaggio lasciato sulla pagina Facebook del gruppo The Black Dogz di cui faceva parte il 33enne Francesco Forzieri, trovato morto in acqua in uno dei moli della zona di Es Borafoc, nel porto di Ibiza.

Forzieri, 33 anni, era originario di Lucera, in provincia di Foggia e, si legge in una pagina creata su Gofundme per raccogliere fondi per il rimpatrio della salma, “è venuto a mancare improvvisamente a Ibiza nel giorno del suo 33esimo compleanno. Da alcuni anni viveva sull’isola per lavoro, seguendo la sua grande passione per la musica”. “La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso nella sua famiglia, negli amici e in tutti coloro che gli hanno voluto bene”, si legge ancora nel messaggio che accompagna la richiesta di raccolta fondi.