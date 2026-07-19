Mondiali 2026, la Spagna è campione: battuta 1-0 l’Argentina ai supplementari

La Coppa del Mondo è pronta a trovare il suo padrone. Al MetLife Stadium di East Rutherford va in scena la finale di Stati Uniti-Messico-Canada 2026, con Argentina e Spagna a contendersi il titolo in una finale che mette di fronte due filosofie di gioco e due generazioni del calcio mondiale. Tutti gli occhi sono puntati sulla sfida tra Lionel Messi, all’ultima partita iridata della sua straordinaria carriera, e Lamine Yamal, il talento che sogna di raccoglierne l’eredità in un ideale passaggio di consegne. Un duello che va oltre il risultato e che rappresenta il presente e il futuro del calcio.

Le formazioni ufficiali confermano le attese: Luis De la Fuente si affida alla stessa Spagna che ha eliminato la Francia, con Yamal, Oyarzabal e Baena nel tridente offensivo, mentre Lionel Scaloni cambia qualcosa rispetto alla semifinale, rilanciando Nico Gonzalez dal primo minuto al fianco del tandem Messi-Julian Alvarez e lasciando ancora inizialmente in panchina Lautaro Martinez.