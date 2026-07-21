Bologna, guerriglia al corteo per Fakir: 11 feriti lievi e auto in fiamme

Alta tensione lunedì sera a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto al Pilastro nel corso di un intervento della polizia, durante il quale era stato immobilizzato a terra e ammanettato. Scene di guerriglia urbana hanno segnato il corteo, con lanci di bottiglie e l’uso di idranti. Vetrine infrante, transenne divelte e almeno due auto incendiate, con l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Ci sarebbero almeno 11 feriti lievi, tra manifestanti e agenti.