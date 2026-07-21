Reale Group: con closing Lifenet nasce piattaforma integrata lungo filiera salute

Reale Group ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione pari al 78% del capitale sociale di Lifenet, fra i principali gruppi italiani attivi nel settore della sanità e dell’erogazione di servizi di diagnosi e cura, tramite la holding Reale Services. Il closing, che segue l’accordo vincolante annunciato lo scorso 16 febbraio e l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari, perfeziona l’acquisto dell’intera partecipazione detenuta da Exor e di una sola parte minoritaria di quella detenuta da Invin, holding della famiglia Bedin.

“Per noi è un passo importante nella strategia degli ecosistemi e nella volontà di sviluppare di più i servizi per il gruppo. Con Lifenet acquisiamo un pezzo importante per creare quel modello integrato della salute che per noi si basa su tre assi, su tre piloni principali. Quello della prevenzione, quello della protezione e oggi grazie al Lifenet anche quello della cura”, ha spiegato a LaPresse Luca Filippone, General Manager di Reale Group. “Cambia il socio di maggioranza ma nella gestione del gruppo non cambia nulla. Il management team è interamente conformato. Siamo fortemente motivati a continuare nel solco di quello che abbiamo fatto in questi anni. Quindi guardiamo al futuro con un nuovo spirito ma che è anche quello che abbiamo finora sempre avuto”, ha detto ai microfoni di LaPresse Nicola Bedin, fondatore e Amministratore Delegato di Lifenet.