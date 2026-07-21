Caso Roggero, Salvini: "Ci sono pene alternative. Legittima difesa? Nostra norma va aggiornata"

“La proposta di legge della Lega sulla legittima difesa e se gli alleati di maggioranza sono d’accordo? Ne parleremo. Ci stiamo lavorando da mesi e non da ore. Non siamo in grado di inseguire la cronaca. Il tema della legittima difesa e della nuova norme di cui sono orgoglioso e che ha evitato carcere e sofferenze a tanti cittadini che si sono difesi va aggiornata al 2026 tenendo anche in considerazione lo stato mentale di chi viene aggredito e minacciato a mano armata. In quei casi non si può pretendere totale lucidità e quindi una comprensione di chi viene aggredito in casa o in negozio”. Così il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a margine della cerimonia per il 161esimo anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera a Roma.

“Ovviamente non si applicherebbe a Mario Roggero” prosegue il leader della Lega, “che purtroppo è in carcere ma spero che esca il prima possibile. La pena è stata comminata in via definitiva ma la pena si può scontare non solo in carcere ma anche con riti alternativi come i domiciliari o i servizi socialmente utili. Quindi conto che Mario Roggero rimanga in carcere il meno possibile“.