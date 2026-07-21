Carceri, Nordio: "A giorni nuovi padiglioni per una pena più umana"

“Sappiamo che è una situazione difficile ancora oggi, ma ce la mettiamo tutta per rimediarla, adesso tra due giorni la Presidenza del Consiglio e io probabilmente inaugureremo, dei padiglioni nuovi in alcune carceri italiane“. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine della inaugurazione di una sala a Nicolò Amato nella sede della scuola di formazione della Polizia penitenziaria a Roma. “In ogni caso il programma che sta andando avanti bene proprio per rendere la condizione dei detenuti più umana, procede bene anche la legislazione sulla detenzione differenziata per i tossicodipendenti che consentirà a molte migliaia di detenuti ammalati più che criminali di scontare la pena”, aggiunge il Guardasigilli.