Risucchiata da bocchettone in piscina, indagati i titolari dello stabilimento

Per il caso della piccola Alice, l’11enne morta in ospedale dopo essere rimasta incastrata in un bocchettone in piscina a Sestri Levante, sono ora iscritte nel registro degli indagati due persone, ovvero il titolare dello stabilimento in cui è avvenuto il tragico incidente e il legale rappresentante della società che gestisce la piscina.

Nei primi giorni della prossima settimana verrà inoltre effettuata l’autopsia sul corpo della bambina così da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della piccola, incastrata per i capelli e rimasta sott’acqua fino all’intervento dei soccorritori, che l’hanno liberata e trasportata in condizioni già disperate all’ospedale Gaslini di Genova. L’iscrizione è un atto formale che servirà a permettere a tutte le parti di partecipare agli esami non ripetibili con la nomina di consulenti di parte.