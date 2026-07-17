Morta l’11enne risucchiata da un bocchettone in piscina a Sestri Levante

È morta la ragazzina di 11 anni che era stata risucchiata da un bocchettone in piscina a Sestri Levante, in provincia di Genova, mercoledì scorso. La piccola era stata soccorsa in gravi condizioni e portata in ospedale d’urgenza, dopo essere stata rianimata.

La nota dell’ospedale Gaslini di Genova

La Direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova comunica, “con profondo dolore, il decesso della bambina di 11 anni giunta in condizioni disperate presso l’ospedale pediatrico genovese dopo essere rimasta trattenuta sott’acqua in piscina”. È quanto si legge in una nota della struttura sanitaria diffusa venerdì mattina. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo.

“I genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia – aggiunge la direzione -, l’intero ospedale si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie. Per rispetto della privacy della bambina e dei suoi cari, non saranno fornite ulteriori informazioni”.

Musumeci: “Pronta una legge con regole severe”

“La morte di Alice, la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l’accento sulla necessità, non più rinviabile, di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private, senza se e senza ma”, ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. “Negli ultimi tre mesi ben cinque sono state le morti di minori in piscina. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare ma da soli i bimbi in acqua. Il disegno di legge del governo Meloni, finalizzato a questo obiettivo, sarà licenziato entro il mese dalla competente Commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza”, ha aggiunto il ministro, firmatario della proposta assieme al ministro della Salute Orazio Schillaci.