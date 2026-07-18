Milano Marittima, bimba di 4 anni annega in piscina

Ancora una morte per annegamento in piscina. Dopo il caso dell’11enne Alice, morta a Sestri Levante dopo essere stata risucchiata dal bocchettone della vasca in cui nuotava, un episodio analogo è avvenuto a Milano Marittina. Una bimba di appena 4 anni ha perso la vita mentre si trovava nella piscina dell’hotel in cui alloggiava. La piccola è annegata. A condurre le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sono i carabinieri di Milano Marittima e il nucleo investigativo di Ravenna. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche il pm di turno.

Immediato il cordoglio espresso dal sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, che sui social ha scritto: “Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città. Una bambina di soli quattro anni ha perso la vita in un tragico incidente a Milano Marittima. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell’intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari“.