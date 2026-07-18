Gaza, attacchi aerei israeliani: le immagini della devastazione

Sabato, attacchi israeliani a Gaza City hanno causato la morte di almeno nove palestinesi, tra cui tre bambini; lo hanno riferito i responsabili dell’ospedale. Un attacco contro un appartamento nel quartiere di Nasr ha ucciso almeno cinque persone, tra cui bambini di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, ha dichiarato Mohammed Abu Selmiya, direttore dell’ospedale Shifa, dove sono state trasportate le salme. Altre sei persone sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, ha aggiunto.