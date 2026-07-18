Si tuffa nel lago a Sirmione per salvare un bambino e non riemerge: disperso un uomo

Dalle 16.30 di oggi sono in corso le operazioni di ricerca di un uomo che si è tuffato da una imbarcazione nel lago di Garda a Sirmione, nel Bresciano, senza più riemergere. Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo si sarebbe gettato in acqua per prestare soccorso a un bambino che era in difficoltà nel lago e che è poi stato recuperato, incolume. Per le ricerche sono stati inviati l’elicottero dei vigili del fuoco da Venezia con a bordo i sommozzatori, oltre a una squadra di sommozzatori via terra, anch’essa proveniente dal capoluogo veneto.

Sul posto operano inoltre i soccorritori acquatici dei vigili del fuoco con imbarcazioni e la Guardia Costiera, impegnati nelle attività di ricerca.