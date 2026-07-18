Milano, incendio in appartamento: due vittime

A Milano un incendio è divampato poco dopo le 19.30 in via Padre Placido Riccardi 23 nel quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Si registrano due vittime, una donna, che sarebbe morta nell’appartamento dove è scoppiato il rogo, e un’altra persona. Si tratterebbe di un uomo le cui generalità sono al vaglio delle forze dell’ordine presenti sul posto. Ci sono anche alcuni intossicati.

Lo stabile – fanno sapere i soccorritori – è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando dei Vigili del fuoco di via Messina giunti sul luogo dell’incendio che hanno domato le fiamme che hanno avvolto l’immobile.