Risucchiata da bocchettone in piscina, l’esperto: “Le prese di fondo sono sicure, attenzione a idromassaggi”

All’indomani del grave incidente di Sestri Levante, dove una 13enne risucchiata dal bocchettone di una piscina è in condizioni gravissime, un esperto installatore illustra la normativa e i possibili problemi in cui si può incorrere.

“Adesso per normativa una piscina ha due prese che aspirano l’acqua dal fondo, e in più gli skimmer o la griglia intorno di sfioro, che aspira l’acqua dall’alto. Le due prese di fondo in genere sono azionate insieme a tutta l’aspirazione, quindi non hanno una grande potenza di aspirazione. Se per caso metti la mano su una, tira l’altra e non si attaccano assolutamente, non c’è questo problema”. A spiegarlo a LaPresse è il titolare dell’impresa specializzata in costruzione e installazione di piscine Aqualife, Maurizio Ceccariglia, spiegando come funziona la normativa per la costruzione delle piscine. “Nelle nuove prese di fondo da qualche anno è cambiata la normativa proprio per evitare problemi. Nelle piscine pubbliche la presa di fondo ora deve essere doppia, mentre una volta se ne metteva una sola. Se per qualunque motivo metti la mano su una o ti appoggi su una, non tirando quell’altra sarà anche lì l’aspirazione molto meno forte. In più le nuove prese di fondo hanno un sistema chiamato ‘antivortice’ che fa sì che anche il risucchio sia differente: dalla presa di fondo del ricircolo della piscina è praticamente impossibile rimanere attaccati, mentre gli idromassaggi possono essere pericolosi, perché spesso si monta un’uscita sola”, ha spiegato Ceccariglia.

I rischi dell’idromassaggio

“Il rischio c’è quando si fa una presa d’aspirazione di un idromassaggio. Quando viene acceso usa una pompa da minimo 3 cavalli – quindi molto, molto forte – tira tutta l’acqua da un’unica aspirazione, per cui il risucchio è molto forte. C’è comunque davanti una griglia e l’aspirazione forse ti può tirare, però è difficilissimo. Nel momento in cui questa griglia viene tolta, perché si fa una manutenzione o si rompe o qualunque cosa, non ce la rimetti e accendi l’aspirazione dell’idromassaggio e hai una bocca che aspira e si finisce attaccati, nemmeno un adulto è in grado di staccarsi perché fa effetto ventosa”, ha aggiunto.