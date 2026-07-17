Tragedia per Silvio Baldini, morta a 30 anni la figlia Valentina

È morta Valentina Baldini, la figlia del tecnico Silvio Baldini, ct della Nazionale U21 di calcio e attualmente allenatore ad interim della Nazionale maggiore. Lo si apprende dal Perugia Calcio che esprime “cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini”, ex allenatore dei Grifoni. “In questo momento di dolore, tutto l’ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia”, si aggiunge nel comunicato. La ragazza, riporta il Corriere dello Sport, era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica.

Chi è Silvio Baldini

Silvio Baldini è nato a Massa l’11 settembre 1958. In carriera ha allenato numerosi club tra cui l’Empoli (con cui ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2001-2002), il Palermo e il Pescara (con cui ha ottenuto il passaggio dalla Serie C alla Serie B rispettivamente nella stagione 2021-2022 e 2024-2025). Inoltre si è seduto sulle panchine di club come Siena, Lecce, Parma, Catania, Perugia, Crotone e infine su quella della Nazionale maggiore, sebbene ad interim, dopo l’esonero di Gennaro Gattuso. Nel suo libro, “Il calcio vincente”, pubblicato nel 2022 da Mentoring Resources, ha raccontato di sua figlia Valentina e del loro rapporto.