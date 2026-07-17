Taranto, caporalato e disastro ambientale: due arresti e sequestri per oltre un mln

Due persone sono state arrestate e condotte in carcere nell’ambito dell’operazione ‘I giorni del cielo’, condotta dai Carabinieri di Taranto e coordinata dalla Procura della Repubblica per caporalato e disastro ambientale. I militari hanno inoltre eseguito il sequestro preventivo di un complesso zootecnico composto da tre aziende e di somme di denaro per oltre un milione di euro. L’indagine ha preso avvio dalla morte di un lavoratore indiano, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024 dopo la caduta da una pala caricatrice. Gli accertamenti investigativi avrebbero fatto emergere un più ampio sistema di presunto sfruttamento della manodopera straniera, gravi violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e una gestione illecita dei reflui zootecnici. Secondo l’ipotesi accusatoria, alcuni lavoratori sarebbero stati impiegati fino a 12-13 ore al giorno, con paghe inferiori a tre euro l’ora, senza adeguati riposi e approfittando del loro stato di vulnerabilità. Sul fronte ambientale, gli indagati avrebbero inoltre realizzato un sistema abusivo per convogliare i liquami in un grande lago artificiale situato all’interno di un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e naturalistici. Le quattro persone complessivamente indagate rispondono, a vario titolo, dei reati di omicidio colposo aggravato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato), inquinamento e disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti e impiego di lavoratori stranieri irregolari. Ulteriori dettagli sull’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata alle ore 11 al Comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, alla presenza del procuratore capo Eugenia Pontassuglia e del comandante provinciale dell’Arma, colonnello Antonio Marinucci.