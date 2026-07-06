Uomo accoltellato a Milano, l’aggressore non risponde al gip

Non ha risposto al gip Lamin Saidilly, il 22enne arrestato sabato per il tentato omicidio aggravato del 55enne colpito senza motivo con 20 coltellate fuori da un bar di via Capecelatro a Milano. Durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto che si è tenuto in carcere a San Vittore davanti al gip Luigi Iannelli il giovane di Conegliano Veneto, indagato dal pm Elio Ramondini con l’ipotesi di tentato omicidio aggravato e assistito dall’avvocata Simona Brambilla, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip, rientrato in Tribunale a Milano pochi minuti fa, potrebbe depositare già in giornata l’ordinanza sulla convalida dell’arresto e la richiesta di custodia cautelare.

Sicurezza, Sala: “Non si vive di sola repressione”

Intanto sul tema sicurezza è intervenuto il sindaco Beppe Sala. “C’è un disagio straordinario in giro, c’è anche tanta gente fuori di testa che va cercata, che dobbiamo cercare di recuperare, se no è una partita persa”, ha detto il primo cittadino, in risposta a chi gli chiedeva se la città sia pericolosa dopo l’accoltellamento di un uomo fuori da un bar in zona San Siro sabato mattina, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative culturali collegate al Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, al Teatro alla Scala. “Da uomo di sinistra non ho problemi a dire: leggi severe e servono nuove carceri, facciamole – ha proseguito Sala – Oggi leggo che un provveditore toscano dice che c’è il sovraffollamento e i carcerati possono dormire per terra”. “Se continuiamo a confrontarci sul ‘la colpa è mia o è tua’ non si va da nessuna parte – ha aggiunto il primo cittadino -. Non si vive di sola repressione, ma certamente dobbiamo smetterla, tutti noi politici, di dare la colpa a uno o all’altro. Prima o poi vai tu al potere e puoi essere accusato tu e così non si risolve un tubo”, ha concluso.