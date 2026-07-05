Uomo accoltellato al bar a Milano, l’aggressore: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”

Parole choc pronunciate dal giovane fermato per l’accoltellamento di sabato davanti a un bar a Milano: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”. È questa la frase che Lamin Saidilly, il 22enne originario del Gambia che sabato ha colpito con una ventina di coltellate senza motivo un 55enne fuori da un bar di zona San Siro a Milano, ha detto alle forze dell’ordine.

Il giovane, arrestato per tentato omicidio in attesa dell’udienza di convalida a San Vittore, ha proferito la frase mentre veniva ammanettato, sia con le manette che con le fascette in velcro, rivolto agli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto.

La vittima si trova ancora ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano: è stabile e sedato. I medici che lo hanno in cura non hanno sciolto ancora la prognosi.

Salvini: “Non esca più dal carcere”

“Parole allucinanti. Si è divertito e lo rifarebbe? Che non esca più dal carcere allora!”. Lo scrive ui social il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le parole del 22enne che ieri a Milano ha accoltellato un uomo senza alcun apparente motivo.