Milano, uomo di 55 anni colpito con 20 coltellate senza motivo: arrestato 22enne

Un uomo di 55 anni, cittadino italiano, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito apparentemente senza motivo da un 22enne con una ventina di coltellate. E’ successo sabato mattina, all’alba, fuori da un bar in via Capecelatro 77. Alle 7.29 sono intervenute due automediche e ambulanza di Areu per soccorrere la vittima. Il presunto responsabile dell’aggressione è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio.

Tentato omicidio a Milano, la ricostruzione dei fatti

Secondo quando ricostruito il giovane, di origine gambiana, stava camminando per strada quando, senza motivo, ha estratto il coltello con una lama di sette centimetri e colpito la vittima. L’azione è stata fermata da passanti e avventori del bar prima dell’intervento delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, che hanno bloccato l’uomo. Il 22enne è arrivato da fuori Milano e nei suoi confronti sta procedendo il pubblico ministero di turno.