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domenica 5 luglio 2026

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Pride Madrid 2026, migliaia di persone in piazza per la più grande parata d’Europa

LaPresse
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Centinaia di migliaia di persone hanno invaso le strade di Madrid per l’annuale parata del Pride, tra musica, carri allegorici e bandiere arcobaleno. L’edizione 2026 si è svolta all’insegna dello slogan «Scendiamo in piazza con orgoglio! Dissenso e resistenza», unendo il clima di festa alla rivendicazione dei diritti e dell’uguaglianza per la comunità LGBTQ+. Nonostante le alte temperature, migliaia di partecipanti hanno sfilato nel cuore della capitale spagnola, trasformando le vie della città in un grande corteo di colori e musica. Conosciuto come «Madrid Orgullo», il Pride di Madrid è considerato il più grande d’Europa. La parata rappresenta il momento culminante di una settimana di concerti, eventi culturali e iniziative organizzate nel quartiere di Chueca, richiamando ogni anno visitatori da tutta la Spagna e dall’estero.