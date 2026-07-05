Pride Madrid 2026, migliaia di persone in piazza per la più grande parata d’Europa

Centinaia di migliaia di persone hanno invaso le strade di Madrid per l’annuale parata del Pride, tra musica, carri allegorici e bandiere arcobaleno. L’edizione 2026 si è svolta all’insegna dello slogan «Scendiamo in piazza con orgoglio! Dissenso e resistenza», unendo il clima di festa alla rivendicazione dei diritti e dell’uguaglianza per la comunità LGBTQ+. Nonostante le alte temperature, migliaia di partecipanti hanno sfilato nel cuore della capitale spagnola, trasformando le vie della città in un grande corteo di colori e musica. Conosciuto come «Madrid Orgullo», il Pride di Madrid è considerato il più grande d’Europa. La parata rappresenta il momento culminante di una settimana di concerti, eventi culturali e iniziative organizzate nel quartiere di Chueca, richiamando ogni anno visitatori da tutta la Spagna e dall’estero.