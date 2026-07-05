Palermo, 68enne ucciso a coltellate: coinquilino si barrica in casa e apre il gas

Un uomo di 68 anni è stato ucciso con diverse coltellate nel pianerottolo di un palazzo all’angolo fra via Sanpolo e piazza Don Bosco a Palermo. L’omicidio è avvenuto intorno a mezzogiorno. Un altro uomo, che convive con la vittima, si è barricato in casa, ha aperto i rubinetti del gas e minaccia di far esplodere il palazzo.

La zona è stata transennata e il palazzo evacuato. L’allarme è stato lanciato al 112 da alcuni condomini che hanno sentito le urla. Lo stabile è stato liberato in pochi minuti e l’area è stata transennata. Sul posto, oltre a carabinieri e vigili del fuoco, anche uno specialista in negoziazioni per convincere l’uomo ad aprire la porta. Nel palazzo ci sono anche alcuni turisti che alloggiano in un B&B.