Tiziana Aristarco, morta la regista di ‘Un medico in famiglia’ e ‘Mina Settembre’

Addio a Tiziana Aristarco. È morta a 66 anni la regista di fiction, film e documentari per la televisione e moglie del regista Riccardo Donna. Figlia del critico cinematografico Guido Aristarco, è entrata in Rai come aiuto regista. Ha partecipato alla prima stagione di ‘Un medico in famiglia’ nel 1998 come aiuto regista e regista della seconda unità e nella seconda stagione ha diretto 18 episodi. Successivamente ha diretto 14 puntate di ‘Compagni di scuola’ e la seconda stagione di ‘Casa famiglia 2’. Nel 2012 e 2013 è stata la regista della quarta e quinta stagione di ‘Provaci ancora prof!’, nel 2015 ha diretto la terza stagione di ‘Fuoriclasse’. Nel 2021 è stata regista della terza stagione di ‘Mina Settembre’.

Il ricordo di Serena Rossi: “Sei stata guida e porto sicuro”

Sui social il commosso ricordo della protagonista di ‘Mina Settembre’, l’attrice Serena Rossi: “Eccoci qui, Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante. Non scriverò la regista che eri, la professionista straordinaria sempre alla ricerca di verità profonda e di bellezza. Questo lo sanno tutti. Tu sei stata molto più…una guida, un porto sicuro. Un mix tra tenacia, grande ironia e dolcezza infinita.

Ci capivamo al primo sguardo io e te. Quante risate, quante avventure, quanta fatica in giro per le strade di Napoli con quel cappottino rosso e quanti abbracci caldi…quanto amore hai regalato a tutti noi. Questo resta per sempre. Grazie. Mi mancherai immensamente. La tua Serena”.