Tifoso ferito al derby di Torino, la Procura chiede gli arresti domiciliari per un poliziotto

Svolta sul caso degli scontri al derby di Torino, avvenuti lo scorso 24 maggio prima dell’inizio del match della Serie A di calcio, durante i quali è rimasto gravemente ferito Marco Basoccu, tifoso juventino colpito alla testa da un lacrimogeno. La Procura di Torino ha chiesto di arrestare ai domiciliari un agente della polizia di Stato del V reparto mobile.

Secondo il procuratore Giovanni Bombardieri il lacrimogeno sarebbe stato sparato in “maniera non conforme alle modalità previste” e senza curarsi delle “possibili gravissime conseguenze”. L’uomo è già stato sottoposto a interrogatorio preventivo dal gip di Torino che ora deve decidere sulla richiesta di misura cautelare dopo aver raccolto la sua versione. Le indagini affidate alla squadra mobile si sono avvalse di consulenze tecniche, numerose testimonianze di colleghi poliziotti e grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza pubblica e privata e dei droni utilizzati per finalità di ordine pubblico.

Marco Basoccu il 9 giugno scorso è stato dimesso all’ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato in terapia intensiva a causa del trauma cranico riportato e dello stato di coma nel quale si trovava. Intanto il Viminale, in seguito agli scontri tra ultras, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 novembre 2026.