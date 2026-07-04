Lavoro, Schlein: "Bene piattaforma Cgil-Cisl-Uil, ora discussione con parti datoriali"

“Sono molto felice che Cgil, Cisl e Uil abbiano trovato una piattaforma unitaria su salari e rappresentatività. È importante che adesso ci sia una discussione insieme alle organizzazioni datoriali che auspichiamo possa portare ad un accordo, perché è fondamentale che le parti sociali trovino insieme i criteri per la rappresentanza, questo è un passo fondamentale per contrastare quei tanti contratti pirata che sono proliferati in questi anni e che hanno prodotto più precarietà in tanti settori e per tanti lavoratori e lavoratrici“. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del suo arrivo al XIX congresso nazionale della Uil alla Fiera di Padova. “Quindi auspico davvero che questo segnale positivo dell’accordo fatto sulla piattaforma unitaria da Cgil, Cisl e Uil possa poi portare naturalmente anche a un buon accordo insieme alle parti datoriali, seguiamo con grande attenzione questo”, ha proseguito, aggiungendo che “naturalmente sappiamo che questo può aiutare la contrattazione può aiutare a valorizzare la contrattazione collettiva fatta dai soggetti che sono comparativamente più rappresentativi. Questo è il punto importante su cui insistiamo anche noi”.