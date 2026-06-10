Il Viminale vieta le trasferte ai tifosi di Juventus e Torino fino al 3 novembre

Il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 novembre 2026. La decisione è stata presa a seguito degli incidenti avvenuti durante il derby del 24 maggio scorso in cui è avvenuto il ferimento di un ultras bianconero,Marco Leonardo Basoccu, dimesso ieri dall’ospedale Le Molinette del capoluogo piemontese. Era stato colpito da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro. Erano stati effettuati otto arresti per le violenze prima della stracittadina ed emessi 11 Daspo ma continuano le indagini per ricostruire la dinamica e individuare altri responsabili.