Scontri al derby di Torino, dimesso il tifoso juventino ferito

E’ stato dimesso Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino rimasto ferito negli scontri prima del derby della Mole, a Torino, lo scorso 26 maggio. Lo rende noto l’ospedale Molinette di Torino dove è stato ricoverato. Il recupero è stato buono. È in buone condizioni neurologiche. La prognosi è stata sciolta nella giornata di oggi. Basoccu verrà ricontattato tra due-tre settimane per un nuovo ricovero per terminare l’iter terapeutico relativo al trauma cranico. Era stato colpito da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro. Erano stati effettuati otto arresti per le violenze ed emessi 11 Daspo ma continuano le indagini per ricostruire la dinamica e individuare altri responsabili.