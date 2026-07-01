Caldo, l’ondata sta per finire. Venerdì 3 luglio bollino verde in 18 città: ecco quali sono

Sta per finire l’ondata di caldo che ha investito l’Italia negli ultimi giorni: da venerdì 3 luglio torna il bollino verde su quasi tutte le città monitorate nel bollettino del ministero della Salute.
Sono 22 le città da bollino rosso oggi, mercoledì 1° luglio, tutte tranne Reggio Calabria (arancione), Bolzano, Torino e Viterbo (giallo). Giovedì 2 luglio il primo sensibile miglioramento con il passaggio in giallo di tutte le città; bollino rosso solo per Catania e Reggio Calabria, arancione per Messina.
Venerdì 3 luglio bollino verde per 18 città
Venerdì 3 luglio torna il bollino verde in 18 città:
- Ancona
- Bari
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Cagliari
- Campobasso
- Civitavecchia
- Firenze
- Latina
- Milano
- Napoli
- Perugia
- Rieti
- Trieste
- Venezia
- Verona
- Viterbo
Resteranno in giallo nove città: Catania, Frosinone, Genova, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma e Torino.