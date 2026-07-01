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mercoledì 1 luglio 2026

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Caldo, l’ondata sta per finire. Venerdì 3 luglio bollino verde in 18 città: ecco quali sono

Caldo, l’ondata sta per finire. Venerdì 3 luglio bollino verde in 18 città: ecco quali sono
Roma, 1 luglio 2026 (Foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)
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Sensibile miglioramento in gran parte dell’Italia

Sta per finire l’ondata di caldo che ha investito l’Italia negli ultimi giorni: da venerdì 3 luglio torna il bollino verde su quasi tutte le città monitorate nel bollettino del ministero della Salute.

Sono 22 le città da bollino rosso oggi, mercoledì 1° luglio, tutte tranne Reggio Calabria (arancione), Bolzano, Torino e Viterbo (giallo). Giovedì 2 luglio il primo sensibile miglioramento con il passaggio in giallo di tutte le città; bollino rosso solo per Catania e Reggio Calabria, arancione per Messina.

Venerdì 3 luglio bollino verde per 18 città

Venerdì 3 luglio torna il bollino verde in 18 città:

  • Ancona
  • Bari
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Latina
  • Milano
  • Napoli
  • Perugia
  • Rieti
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Resteranno in giallo nove città: Catania, Frosinone, Genova, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma e Torino.

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