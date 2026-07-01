Home > Cronaca > Caldo, l’ondata sta per finire. Venerdì 3 luglio bollino verde in 18 città: ecco quali sono

Sta per finire l’ondata di caldo che ha investito l’Italia negli ultimi giorni: da venerdì 3 luglio torna il bollino verde su quasi tutte le città monitorate nel bollettino del ministero della Salute.

Sono 22 le città da bollino rosso oggi, mercoledì 1° luglio, tutte tranne Reggio Calabria (arancione), Bolzano, Torino e Viterbo (giallo). Giovedì 2 luglio il primo sensibile miglioramento con il passaggio in giallo di tutte le città; bollino rosso solo per Catania e Reggio Calabria, arancione per Messina.

Venerdì 3 luglio bollino verde per 18 città

Venerdì 3 luglio torna il bollino verde in 18 città:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Civitavecchia

Firenze

Latina

Milano

Napoli

Perugia

Rieti

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Resteranno in giallo nove città: Catania, Frosinone, Genova, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma e Torino.